Gianni Morandi, è polemica per la nuova mascherina: la replica

Con la mascherina Gianni Morandi non ne azzecca una: il cantante è stato travolto da una nuova ondata di polemiche.

Dopo esser stato travolto dalle critiche per aver indossato una mascherina “egoista”, Gianni Morandi ha mostrato ai fan la sua nuova mascherina sui social, ma anche questa volta è stato travolto dalle polemiche.

Gianni Morandi: polemiche per la mascherina

Gianni Morandi è considerato una sorta di celebrità sui social, ma questa volta a causa delle mascherine per l’emergenza Coronavirus sembra che il cantante non ne abbia “azzeccata” una buona. Prima si è mostrato con una mascherina del tipo “egoista”, e cioè in grado di proteggere solo lui da un eventuale contagio (ed è stato travolto dalle critiche). A seguire ha condiviso una foto in cui ne ha indossata una d’altro tipo, ma stavolta non ha coperto il proprio naso e ovviamente i fan non si sono lasciati sfuggire l’occasione per fargliela notare.

“Con la mascherina sbaglio sempre. L’altra volta avevo quella egoista…”, ha replicato lo stesso cantante guadagnandosi centinaia di like da parte dei fan.

Il cantante sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus con sua moglie Anna Dan, nella sua casa immersa nella campagna. Attraverso i social Morandi ha intimato ai fan di restare a casa (rispettando le direttive per l’emergenza) e avere pazienza, e ha cercato d’intrattenerli un po’ con la sua musica e le ricette dei manicaretti preparati da lui e da sua moglie. Sui social in tanti hanno apprezzato i modi genuini e sinceri del cantante, che sui social è apprezzato proprio per queste sue qualità.