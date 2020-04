In una recente diretta Instagram, Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono apparsi insieme: i loro commenti sulla presunta crisi di coppia

La tanto attesa diretta Instagram di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finalmente arrivata. La coppia si è di fatto connessa nelle scorse ore sul noto social network per mettere ufficialmente un punto fermo alle molte voci di corridoio che erano emerse sul loro conto. Solo pochi giorni fa si parlava infatti di una loro probabile rottura, ma durante la chiacchierata con i fan i due sono apparsi felici e innamorati più che mai.

Chiaramente le liti tra Ida e Riccardo non sono certo mancate, a dimostrazione del fatto che entrambi non hanno mai finto in trasmissione. Nello specifico la dama era rimasta infastidita da alcuni comportamenti ambigui del bel cavaliere, che tuttavia ora sembrano essere superati. A parte questo, dunque, i due piccioncini nati alla corte di Uomini e Donne continuano a vivere felicemente la loro storia.

Sicuramente poi parleranno ancora della loro relazione nelle prossime puntate del dating show mariano, come velatamente confermato da loro stessi nella suddetta diretta social.





Ida e Riccardo presto genitori?

Nel mentre, fra le domande più interessanti rivolte dai fan alla coppia c’è stata anche quella relativa alla presunta gravidanza di Ida. Qualcuno ha infatti notato un leggero gonfiore addominale della donna, chiedendole se fosse incinta. Lei ha però smentito, nonostante all’inizio della diretta avesse lasciato in sospeso la questione. Non sappiamo dunque se Ida e Riccardo abbiano intenzione di allargare la loro famiglia, né se siano indirizzati verso il matrimonio. Al momento, in ogni caso, l’importante è che le cose tra loro filino nel verso giusto.