Anche Lapo Elkann si è attivamente speso contro il Coronavirus: l'iniziativa benefica che coinvolge volti noti dello spettacolo e dello sport

Dopo aver ospitato diversi personaggi del momento, come Roberto Burioni, Francesco Micheli e Morgan, ecco che al VideoCenacolo di Arturo Artom è sceso in campo anche Lapo Elkann. In gran forma da Lisbona, il rampollo nella nota famiglia di imprenditori italiani ha così illustrato “Never Give Up”. Ossia l’iniziativa che la sua stessa Fondazione Laps ha avviato in favore della Croce Rossa Italiana.

Lapo Elkann si attiva contro il Coronavirus

I convocati questa volta non sono stati però 11 ma 15, tutti volti noti coinvolti nella campagna di raccolta fondi allo scopo di donare buoni spesa alle famiglie più bisognose. Molti dunque i personaggi dello spettacolo che si sono attivati in tal senso, da Gianluigi Buffon a Fedez, da Valeria Golino a Giovanni Malagó, da Paolo Maldini a Cristiano Ronaldo, solo per citarne alcuni.

In verità tutti possono diventare protagonisti della campagna di beneficenza #beyondthemask registrandosi sul sito Never Give Up. È sufficiente una propria foto per ottenere uno scatto personalizzato gratuito con la medesima mascherina indossata dai 15 testimoni. Dopodiché l’immagine deve essere condivisa il più possibile sui social, invitando i propri amici a fare una donazione su nevergiveup.tinaba.it.

“Ho voluto uno strumento dove chiunque potesse mostrare il proprio affetto e vicinanza all’Italia”, ha spiegato Lapo Elkann, presidente della Fondazione LAPS. “Mi piace aver creato uno elemento democratico, che permetterà di partecipare attivamente a tale iniziativa. Tutti insieme possiamo dimostrare che la generosità è il futuro dell’Italia e del mondo”.