Paola Perego ha commentato la collega Barbara D’Urso con un post senza parole ma ugualmente esplicativo: il messaggio sui social

Nelle scorse Paola Perego si è messa a disposizione di alcuni fan per rispondere a una serie di domande su Instagram. Quando un follower le ha domandato cosa ne pensasse di Barbara D’Urso, la replica della presentatrice è stata a dir poco scioccante. L’attrice lombarda ha infatti eluso la richiesta non scrivendo nulla, ma pubblicando solo le emoticon delle 3 scimmiette che impersonano il motto “non vedo, non sento, non parlo.

Paola Perego: pensiero sulla D’Urso

Quel che dunque pensi realmente la Perego della sua collega partenopea non lo sappiamo con certezza. In compenso siamo a conoscenza di quello che pensa della Carmelita nazionale il marito della Perego, ossia Lucio Presta, col quale è sposata dal 2011. Parlando di “orrore televisivo” e di “suora laica in paillettes”, l’agente dello spettacolo si domandava per esempio come mai una testata giornalistica come VideoNews avesse deciso di mettere la propria firma sui programmi di Barbara D’Urso.

Le parole dell’imprenditore calabrese erano poi state condivise anche dalla stessa Paola Perego sui social, accendendo una vera “guerra fredda” alle trasmissioni della D’Urso. In questi giorni, poi, Paola si è appunto confidata con i follower su Instagram. E non si è certo tirata indietro nel palesare il suo pensiero, seppur velato, sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque. Con una nuova stilettata, la Perego ha invece mostrato la propria stima per altre colleghe della tv, in particolare Lorella Cuccarini, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio e Simona Ventura.