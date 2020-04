Finita l'esperienza del Gf Vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incoravaia vivono la loro storia a distanza: ecco come prosegue la liaison

Si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Fino a che Clizia Incorvaia non è stata espulsa dal gioco per via di alcune pesantissime affermazioni rivolte contro il compagno Andrea Denver. Da allora Paolo Ciavarro ha soffermo enormemente per la mancanza della bella siciliana, sognando solo il momento in cui l’avrebbe rivista alla sua uscita dal reality show.

Paolo Ciavarro soffre per Clizia

Per ironia della sorte, tuttavia, i due non si sono ancora potuti vedere di persona, chiaramente per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Così l’unico modo per stare insieme è quello di vedersi a distanza, anche a mezzo web. Proprio in una recente diretta social per il settimanale ‘Chi’, entrambi hanno quindi manifestato la loro sofferenza.

Sia Clizia sia Paolo hanno ripercorso le tappe della loro storia d'amore, ma hanno anche rivelato come sta procedendo ora la loro reciproca conoscenza.





L’unica ‘pecca’ è data proprio dal fatto che per via delle restrizioni governative i due piccioncini non hanno ancora avuto modo di incontrarsi. Dopo la squalificata dalla casa di Cinecittà, l’ex moglie di Francesco Sarcina è infatti volata nella sua Sicilia insieme alla sua famiglia. Paolo, arrivato in finale insieme a Paola Di Benedetto, è invece dovuto restare a Roma con la mamma Eleonora Giorgi. Al momento i due continuano pertanto a vivere la loro liaison separati e a distanza. Ma, come detto dal giovane Ciavarro, lui e Clizia non perdono occasione di sentirsi telefonicamente. ‘Procede tutto a gonfie vele, ma stiamo impazzendo’, ha affermato l’ex conduttore di Forum, non celando l’impazienza di abbracciare la bella influencer.