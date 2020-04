Caterina Balivo ha rivelato perché non si sentirebbe pronta a tornare in TV in piena emergenza Coronavirus.

In un primo momento si era ipotizzato che Vieni da Me – così come molti altri show televisivi – potesse riaprire a maggior ma, a causa dell’emergenza Coronavirus e dei suoi sentimenti in proposito, Caterina Balivo non si è detta pronta a tornare in Tv.

Vieni da Me rimandato?

Caterina Balivo ha detto di non sentirsi affatto pronta a tornare a Vieni da Me e ha dichiarato che – a causa dell’emergenza Coronavirus – piangerebbe tutti i giorni. Per questo la conduttrice avrebbe pensato di chiedere all’azienda di rimandare la messa in onda del programma, che del resto secondo lei non sarebbe neanche il più indicato in un momento come questo.





“Io non lo so, mi pare il clima non sia dei migliori. Il clima è pesante ci sono ancora tanti morti al giorno.

Il nostro è un programma di intrattenimento puro, è vero che un’altalena di sentimenti, si ride ci si emoziona, ma non so è il momento giusto. Parlerò con l’azienda”, ha affermato la conduttrice, che ha sostenuto anche che La Vita in Diretta secondo lei starebbe facendo un ottimo lavoro in questo momento d’emergenza e che per questo secondo lei non sarebbe necessario sostituirlo.

Caterina Balivo sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza coronavirus con i suoi due figli, Cora e Guido Alberto, e sui social non ha mancato di aggiornare i suoi fan riguardo alle sue emozioni in un momento tanto complicato per tutti. In molti erano impazienti di poter vedere di nuovo la conduttrice nel salotto televisivo di Vieni da Me ma forse, a questo punto, è possibile che il programma venga rimandato direttamente alla prossima stagione.