Bianca Guaccero e la lunga storia d’amore con un calciatore: chi è?

Bianca Guaccero in passato è stata legata per molto tempo a un noto nome del calcio italiano.

Prima dell’unione col suo ex marito Dario Acocella, padre di sua figlia Alice, Bianca Guaccero ha avuto una lunga e chiacchierata liaison con un famoso calciatore, giunta purtroppo al termine.

Bianca Guaccero fidanzata di un calciatore

Forse non tutti ricordano che Bianca Guaccero nei primi anni 2000 era legata al famoso calciatore Nicola Ventola. I due furono legati dal 1996 al 2001 ma poi, come un nulla di fatto, la storia d’amore naufragò senza troppo scompiglio: entrambi non hanno mai reso noti i motivi dietro la loro rottura, e poco tempo dopo la conduttrice uscì allo scoperto con quello che sarebbe diventato suo marito, Dario Acocella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Ventola (@n.ventola) in data: 31 Dic 2019 alle ore 8:10 PST







Purtroppo anche quel matrimonio è inaspettatamente naufragato, ma ha dato alla conduttrice ciò che per lei è più importante: sua figlia Alice, nata nel novembre 2014.

“L’amore, purtroppo o per fortuna, lo vivo con una grande passione, come un grande disegno”, ha dichiarato la conduttrice di Detto Fatto che, dopo la fine del suo matrimonio, ha calato un fitto velo di riserbo sulla sua vita privata e non ha presentato nessun altro dei suoi presunti fidanzati. Tra loro, secondo indiscrezioni, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma proprio con Nicola Ventola, ma la notizia è stata poi smentita dalla stessa Guaccero.

Anche Nicola Ventola dopo la relazione con Bianca Guaccero ha trovato un nuovo amore: oggi sarebbe legato alla conduttrice svizzera Kartika Luyet, con la quale ha avuto un bambino di nome Kelian, nato nel 2003.