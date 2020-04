Chiara Ferragni, la tuta da 430 euro sold out in 3 giorni: è polemica

Nonostante costi oltre 430 euro la tuta di Chiara Ferragni è già sold out, in piena emergenza Coronavirus.

Chiara Ferragni ha lanciato sul suo e-shop la sua nuova tuta (realizzata in collaborazione con la Champion). Il prezzo per la felpa e i pantaloni è di oltre 430 euro, e sul sito sarebbe andata in sold out in meno di 3 giorni.

Chiara Ferragni: la tuta sold out

Nonostante la crisi che sta mettendo in ginocchio il paese a causa dell’emergenza Coronavirus, Chiara Ferragni ha lanciato la sua “lussuosa” tuta dal valore di ben 430 euro, e in poco meno di 3 giorni il capo è già sold out. Sui social c’è chi non ha potuto fare a meno di polemizzare che tutto ciò che tocchi Chiara Ferragni si trasformi in oro, anche in un momento in cui sembrerebbe che la crisi economica che ha colpito le famiglie italiane non coincida più di tanto con l’acquisto in massa di una semplice tuta.

L’influencer, intanto, non è sembrata dare peso alla questione: sui social ha sfoggiato il nuovo capo dai toni rosa-azzurro direttamente dalla sua stanza-guardaroba, e subito è stata travolta dai like dei fan entusiasti per la nuova collaborazione.

La tuta, realizzata insieme alla Champion, costerebbe per la precisione 195 euro i pantaloni e 235 euro per la felpa. Le scarpe, anche queste in tinta, arrivano a costare 215 euro. Impossibile non chiedersi come abbiano fatto a diventare sold out in poche ore, dal momento che non per tutti queste cifre sarebbero particolarmente accessibili. Chiara Ferragni e Fedez, nonostante le polemiche, sono stati tra i primi a impegnarsi per l’emergenza Coronavirus, organizzando una generosa raccolta fondi per il San Raffaele di Milano.