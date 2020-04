Da poco uscito dalla casa del Gf Vip 4, Andrea Denver si è lasciato andare a nuove confessioni su Adriana Volpe: le parole del bel modello

Andrea Denver ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip 4 come modello non propriamente famoso in Italia. Su di lui sono pertanto sorti sin dal principio molti pregiudizi, tuttavia il giovane veronese è riuscito a farsi conoscere e apprezzare nel corso del reality show, come successe peraltro all’ex tronista Luca Onestini. Molti sono infatti i sostenitori dell’ex gieffino che hanno sperato di poter vedere qualcosa di più tra lui e la bella Adriana Volpe. Questo, ad ogni modo, come sappiamo bene non è successo.

Denver si sbilancia su Adriana Volpe

Durante una recente diretta social con il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, Denver ha però confessato che se la sua ex coinquilina non fosse stata sposata, sarebbe stato da lei ancor più destabilizzato.

“L’ho detto più volte, ho voluto essere onesto. Se devo dire la verità, se fossi stato single e lei anche, mi sarei trovato destabilizzato”. Per Andrea, peraltro, la differenza di età non sarebbe stata per nulla un problema. “Mi trovo così bene con lei che mi piace, lo devo ammettere”.





Il modello ha però precisato che ha sempre voluto rispettare la condizione famigliare di Adriana Volpe. Inoltre anche lui ha una storia con la bellissima Anna Wolf, modella di origine americana. Andrea Denver ha infine commentato le molte fan che hanno parlato della sua forte sintonia con la presentatrice trentina. “Certo che ho visto tutto. Ho scoperto tutto quando sono uscito dal GF Vip. Diciamo che è stata una sorpresa scoprire queste cose, mi hanno fatto sorridere molto.

Però tra me e Adriana c’è solo una bella amicizia”.