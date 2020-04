Diletta Leotta ha provato a tingersi i capelli da sola, ma purtroppo il risultato non è stato affatto quello sperato.

Vista la maggior quantità di tempo da trascorrere necessariamente in casa Diletta Leotta ha deciso d’improvvisarsi parrucchiera e, con una tinta fai-da-te, ha deciso di tingersi i capelli. Il risultato purtroppo non è stato quello sperato.

Diletta Leotta: guai con la tinta

Non potendo andare da un parrucchiere a causa dell’emergenza Coronavirus, Diletta Leotta ha provato a fare una tinta casalinga ai capelli, ma ha finito col farli diventare arancioni. “Ho cucinato, ho preparato dolci, e ora ho pensato, perché non colorarmi i capelli? E questo è il risultato. Sono disperata. Ora ho i capelli arancioni”, ha scritto la conduttrice chiedendo aiuto ai fan da casa. In tanti hanno trovato divertenti le sue stories sulla tinta per capelli, e hanno finito col tranquillizzarla facendole i complimenti.

La conduttrice sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme al fidanzato, il pugile Daniele Scardina, con cui ormai da quasi un anno fa coppia fissa. I due si sono mostrati mentre – dal balcone della casa della conduttrice – si concedevano degli allenamenti sotto i primi raggi di sole primaverili.





Dopo la fine della relazione con il manager Sky Matteo Mammì Diletta Leotta ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma sono in tanti a credere che quella con King Toretto possa essere la storia che condurrà la conduttrice all’altare. Per il momento i due non si sono sbilanciati a tal proposito in pubblico, ma Diletta Leotta non ha mai nascosto di desiderare presto una famiglia tutta sua.