Aprendo il cassetto dei ricordi, la splendida Elena Santarelli ha condiviso una bellissima foto proveniente direttamente dal passato

Una delle conduttrice e showgirl più avvenenti dello spettacolo nostrano è senza dubbio Elena Santarelli. La super bionda ex naufraga, nonché moglie dell’ex bomber Bernardo Corradi, fin da giovanissima ha lavorato come indossatrice, sfoggiando un fisico da vera top model. Tuttavia il grande successo è per lei arrivato con L’eredità, allora condotto da Amadeus, dove rivestiva il ruolo di valletta. Da allora Elena è entrata nel cuore di moltissimi italiani, grazie alla sua semplicità ed estrema spontaneità.

Elena Santarelli, foto dal passato

La showgirl romana ama del resto tenersi costantemente in contatto con tutti i suoi ammiratori sui social, specialmente su Instagram. Proprio dal suo profilo ufficiale condivide spesso contenuti relativi alla sua quotidianità e al suo lavoro, ma anche qualche scatto che emerge direttamente dal passato. A riprova di ciò, poche ora fa la bella Elena ha difatti pubblicato un’immagine che non è certamente passata inosservata.

Si tratta nello specifico di una foto-ricordo che risale a circa 15 anni fa, ossia all’ormai lontano 2004.

All’epoca, dunque, Elena Santarelli era poco più di una ventenne, splendida e spensierata nella sua evidente giovinezza. Come tanti altri suoi colleghi vip, anche la conduttrice di Latina ha così voluto riaprire il suo cassetto dei ricordi, riscoprendosi bellissima allora come oggi.