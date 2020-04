Francesco Monte e Isabella De Candia fanno sul serio? La promessa dell'ex gieffino alla modella.

Francesco Monte ha rivelato come starebbe trascorrendo la quarantena insieme alla sua famiglia (a Taranto) e alla sua fidanzata, Isabella De Candia. I due stanno insieme da quasi un anno e sembra che la love story proceda a gonfie vele: l’ex gieffino ha voluto farle una promessa per quando la quarantena sarà finita.

Francesco Monte: la quarantena in famiglia

Francesco Monte sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di famiglia, a Taranto, insieme alla fidanzata, la modella Isabella De Candia. L’ex gieffino sembra aver trovato la stabilità che cercava accanto alla modella, e non ha nascosto di desiderare presto una famiglia tutta sua. Per quando la quarantena sarà finita l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha espresso un desiderio: “Vorrei prendere la moto, arrivare fino al bar in spiaggia per bere una birra guardando il tramonto, spensierato e senza paure, con accanto solo la mia fidanzata”, ha dichiarato.





Insomma, tra i due tutto procederebbe per il meglio e sembra chiaro che nei progetti di Francesco Monte continui ad esserci la bella modella, con cui ormai è inseparabile.

Per l’ex gieffino si tratta della prima storia duratura dopo quelle naufragate con Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Lui e Isabella De Candia sono usciti allo scoperto circa un anno fa, e oggi sembrano decisi a fare sul serio: i fan dei social si chiedono se presto, a quarantena finita, i due progetteranno anche i tanto attesi fiori d’arancio, ma per il momento nessuna conferma è giunta dai due diretti interessati.