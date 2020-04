Harry e Meghan arrabbiati con la stampa inglese: l'ex principe decide di scrivere una lettera dove paragona la moglie a Lady Diana

Meghan Markle e l’ex principe Harry sono apparsi decisamente furiosi contro i tabloid inglesi, verso i quali sembrano aver dato inizio a una vera e propria “guerra”. I duchi del Sussex hanno difatti pubblicato una nota ufficiale, dove si sono scagliati contro il trattamento riservato loro dalla stampa scandalistica anglica. Il secondo nipote della regina Elisabetta ha inoltre annunciato che lui e la moglie non rilasceranno più interviste ai principali quotidiani inglese, tra cui “The Sun e “Mirror”.

La lettera di Harry: “Meghan come Diana”

Harry ha così deciso di scrivere una lettera piena di rancore, affermando il fatto che sua moglie Meghan venga trattata dalla stampa come sua madre Lady Diana. “Ho paura che la storia si ripeta. Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie cadere vittima delle stesse forze“, ha precisato ancora l’ex reale.

Nel mentre, durante questa settimana avrà luogo la prima udienza della causa intentata da Meghan e Harry al “Mail on Sunday”. Il tabloid, circa un anno fa, pubblicò infatti alcuni estratti di una lettera che l’ex attrice americana aveva scritto al padre Thomas Markle nell’agosto 2018, violando così la loro privacy. La testata sostiene però in sua difesa di aver agito in base all’interesse pubblico del documento.





A poche ore dell’annuncio dei duchi sulla cessazione di ogni collaborazione con i tabloid, alcuni documenti hanno intanto svelato anche una serie di messaggi privati di Harry al futuro suocero. Nello specifico, nelle settimane antecedenti le loro nozze l’ex principe avrebbe chiesto a Thomas Markle di contattarlo. Avrebbe inoltre avvisato l’uomo anche delle possibili conseguenze causate dalla sua collaborazione con i media.