Laura Chiatti senza veli nella vasca: la foto conquista i fan

Senza veli e nella vasca da bagno: Laura Chiatti ha sedotto i fan dei social con una foto realizzata da suo marito.

Laura Chiatti in quarantena non rinuncia a immagini dall’alto tasso hot, e con una foto scattata da suo marito marco Bocci – che l’ha fotografata senza veli nella vasca da bagno – ha conquistato i fan di Instagram.

Laura Chiatti: la foto senza veli

Laura Chiatti ha conquistato i fan dei social con uno scatto a dir poco provocante: l’attrice, completamente senza veli, ha posato nella vasca da bagno completamente senza veli per suo marito, Marco Bocci, il quale ha commentato la foto scrivendole: “Bellissima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Apr 2020 alle ore 11:45 PDT

Come il resto dei cittadini italiani anche Laura Chiatti sta trascorrendo l’emergenza Coronavirus in casa, in auto-isolamento, insieme al marito e ai loro due figli, Enea e Pablo. Con foto della preparazione dei suoi manicaretti in cucina o con le battute scambiate insieme ai suoi due figli, l’attrice ha provato a intrattenere i fan, spronandoli allo stesso tempo a restare in casa, rispettando le direttive per l’emergenza Coronavirus.





All’indirizzo dei due attori non sono comunque mancate le critiche, specie perché i due starebbero trascorrendo la quarantena in una lussuosa casa in Umbria, con tanto di vasca idromassaggio in giardino.

L’attrice non ha mai dato tanto peso alle critiche e, nonostante l’emergenza in corso, si sta godendo il tempo insieme alla sua famiglia. La coppia è convolata a nozze nel 2014 e nel 2015 è nato il primo figlio, Enea, seguito un anno più tardi dall’arrivo del piccolo Pablo.