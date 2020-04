Gravissimo lutto per Marco Carta: sua nonna materna Elsa è venuta a mancare nelle scorse ore

Terribili notizie per Marco Carta, ex vincitore di Amici nonché di Sanremo 2009. Nelle scorse ore il cantante sardo ha infatti pubblicato un post dove ha dato l’ultimo saluto alla sua cara nonna materna, venuta a mancare nella giornata del 20 aprile 2o20. La donna è stata una figura davvero importante per l’artista, soprattutto dopo la prematura scomparsa della mamma. Marco infatti è cresciuto insieme a nonna Elsa, che ha sempre considerato come una mamma a tutti gli effetti.

Visualizza questo post su Instagram È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo Buon viaggio Elsina. #iTuoiOcchi La tua famiglia. Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff) in data: 20 Apr 2020 alle ore 12:53 PDT

Al momento Marco Carta si trova in Sardegna con la sua famiglia, dove sta trascorrendo la sua quarantena da Covid-19. Il Coronavirus, tuttavia, in questo caso non c’entra, visto che la donna è morta per altri motivi. Con un messaggio davvero toccante ed emozionante, condiviso con i fan sui social, il cantante sta dunque passando un momento davvero duro.

A sostenerlo in questi anni è infatti sempre stata nonna Elsa, che lo ha accudito e protetto dopo la tremenda scomparsa di mamma Monica.