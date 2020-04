Ikea ha svelato la ricetta delle sue famose polpette, e sui social in tanti si sono già cimentati nella loro preparazione.

In piena emergenza Coronavirus il colosso Ikea ha voluto svelare ai suoi fan la ricetta delle sue famose polpette. “Qualcuno potrebbe sentirne la mancanza” ha fatto sapere la società, condividendo la ricetta che permette di realizzarle in casa.

Polpette Ikea: la ricetta

A grande richiesta Ikea ha finalmente diffuso la ricetta delle sue famose polpette svedesi, vendute in tutti i punti vendita della società e diventate ormai un cult tra i piatti proposti dal colosso dei mobili low cost (chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus). “Sappiamo che ad alcune persone potrebbero mancare le nostre polpette, motivo per cui abbiamo rilasciato un’alternativa casalinga che, utilizzando ingredienti facilmente accessibili, aiuterà coloro che cercano un po’ di ispirazione in cucina”, ha fatto sapere Lorena Lourido, Country Food Manager di Ikea.

Per la ricetta gli ingredienti essenziali sono semplici e facilmente reperibili: carne di manzo e di maiale macinata, una cipolla, uno spicchio d’aglio, del pangrattato, un uovo e latte.

La famosa salsa con cui condire le polpette, invece, è composta da burro, farina, del brodo vegetale, brodo di manzo, panna, salsa di soia e senape di Digione.

Con un simpatico post via social (che riprende quello delle famose istruzioni per montare i mobili) Ikea ha diffuso anche un pratico “ricettario” passo passo, utile per realizzare la ricetta senza commettere errori.