Silvia Provvedi, l’ecografia via social commuove i fan: il video

La gravidanza è ormai agli sgoccioli, e Silvia Provvedi commuove i fan dei social con un tenero video della sua ecografia.

Manca sempre meno alla nascita della bambina di Silvia Provvedi, prevista per giugno 2020, e la cantante – sempre più emozionata – ha voluto condividere con i fan il tenero momento in cui è andata a fare un’ecografia.

Silvai Provvedi: l’ecografia

Pioggia di auguri e congratulazioni a Silvia Provvedi da parte dei fan: la giovanissima cantante – incinta per la prima volta – ha condiviso il video di una sua ecografia, e il risultato è stato che l’intera platea social si è commossa nel vedere finalmente il dolce profilo della sua bambina, attesa per questo giugno.

La cantante ha deciso di chiamarla Benedetta, e lei e suo padre Giorgio De Stefano (13 anni più grande della cantante) non vedono l’ora di poterla finalmente avere tra le loro braccia. Silvia ha finalmente trovato l’amore e la stabilità dopo la sua lunga e travagliata storia d’amore con Fabrizio Corona, che avevo pazientemente atteso fuori dal carcere fino a quando, una volta uscito, non era stato lo stesso ex Re dei paparazzi a mettere fine alla liaison.





“Questo è il figlio dell’amore”, aveva detto la giovanissima gemella delle Donatella a proposito della sua storia d’amore con Giorgio alias Malefix.

I due hanno iniziato a frequentarsi quando lei era concorrente al GF Vip e sembra proprio che da allora siano diventati del tutto inseparabili. Prima o poi si sposeranno? I fan sperano tanto di sì.