Un ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è risultato positivo al Coronavirus: l'ansia dei fan e dei protagonisti del programma

I grandi fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente l’ex cavaliere del trono over Gianluca Pannullo. L’uomo aveva fatto parte del parterre senior nel 2016, decidendo poi di lasciare il dating show mariano. Oggi il 46enne è ancora single, ma tramite una diretta social ha svelato a tutti una brutta notizia. A quanto pare anche lui è stato infatti contagiato dal Coronavirus, nonostante avesse preso le dovute e suggerite precauzioni. Ecco dunque cosa è successo al papà più bello d’Italia.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche Uomini e Donne ha dovuto adeguarsi alle nuove regole. Ad ogni modo, dopo 3 settimane di sospensione, il programma di Maria De Filippi è tornato finalmente in onda il 20 aprile con un format totalmente rivisto. Chi ha sempre seguito con passione lo show, sicuramente ricorderà Gianluca Pannullo, che recentemente ha confermato di essere risultato positivo al virus.

Mostrando parecchia preoccupazione per l’esito ricevuto, l’ex cavaliere ha di fatto commentato: ”Oggi è il mio quinto tampone in 40 giorni”.





Ricordiamo che l’uomo è anche padre di un 18enne, che purtroppo non vede da circa due mesi. Pur risultando positivo al Covid, Gianluca è però del tutto asintomatico, così come suo fratello, anch’egli in quarantena da oltre quaranta giorni. Sui social, in ogni caso, Pannullo ha cercato di dare conforto a chi è stato colpito dal virus come lui, suggerendo di trovare la forza sopratutto nella fede.