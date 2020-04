Un meraviglioso gesto di Wanda Nara ha stupito il web: il pensiero della showgirl per una fan infermiera nel giorno del suo compleanno

Wanda Nara è ormai una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 come opinionista, la moglie di Mauro Icardi si è infatti mostrata apertamente ai telespettatori da casa, rivelando di essere una persona molto alla mano e parecchio simpatica. Con ironia nei tanti siparietti insieme ad Alfonso Signorini e a Pupo, ha peraltro dimostrato il suo carattere forte e sincero, anche a rischio dello scontro.

Wanda Nara stupisce tutti

Wanda è dunque una donna sicura di sé e poco fa ha dimostrato anche di essere molto generosa. La showgirl argentina ha difatti pubblicato sul suo profilo Instagram un post davvero emozionante. In esso ha raccontato lo splendido gesto da lei fatto nei confronti di una sua fan infermiera.





Wanda Nara ha ripubblicato nel dettaglio un messaggio inviatole da un utente, che le chiedeva di fare pubblicamente gli auguri di compleanno della sua compagna.

La donna è un’infermiera, che in questo particolare periodo storico sta duramente lavorando in prima linea contro il Coronavirus. Precisando come sia una grande fan di Mauro Icardi, il compagno ha dunque detto a Wanda che sarebbe stato fantastico ricevere i loro auguri per rendere speciale quel giorno particolare della sua amata.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Wanda 🖐️ so che che non risponderai ma ci provo… domani è il compleanno della mia compagna denise , è sempre stata è lo è tutt’ora grande fan di Mauro, lei è infermiera tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro questo maledetto virus, in questo periodo dove nemmeno si può festeggiare sarebbe fantastico ricevere i vostri auguri per rendere un compleanno particolare un po’ speciale…. Grazie lo stesso ❤️🙏 Ciao , certo che ho visto tuo messaggio; Un abbraccio 🤗 forte forte di parte di tutta la mia famiglia lo so che sarà un compleanno speciale .. ti ringrazio a te il lavorò che tutti voi state facendo per noi Grazie 🙏🏻 @_deniseforte Ti manderò un regalo di parte nostra @mauroicardi che sicuramente ti farà felice .. Tanti auguri 🥳 un abracio anche per tuo compagno che ha pensato a te con tanto amore #iorestoacasa Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 20 Apr 2020 alle ore 11:49 PDT

Così la sudamericana ha subito risposto facendo i suoi personali auguri all’infermiera: “Lo so che sarà un compleanno speciale. Ti ringrazio per il lavoro che state facendo e ti manderò un regalo da parte nostra che sicuramente ti farà felice”. Così ha dunque scritto Wanda, commuovendo il web intero.