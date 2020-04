Yari Carrisi chiederà scusa? Il figlio di Al Bano è stato travolto dalla bufera dopo il suo messaggio contro Barbara D'Urso.

Yari Carrisi è stato travolto da un’ondata di critiche dopo che, via social, ha rivolto un insulto gravissimo e a chiare lettere contro la conduttrice Barbara D’Urso, scrivendo che “deve morire”.

Yari Carrisi contro la D’Urso

In tanti si sono scagliati contro Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power che, in una sua Instagram stories, ha scritto a chiare lettera: “Barbara D’Urso deve morire”.

Anche se non sono poche le antipatie che la conduttrice si è attirata con i suoi programmi Tv, in molti concordano infatti sul fatto che una simile frase non andrebbe mai pronunciata contro nessuno. In tanti hanno chiesto a Yari di chiedere scusa pubblicamente, mentre la Carmelita Nazionale, per il momento, ha preferito non commentare.





Cosa abbia scatenato l’ira del figlio di Al Bano contro la conduttrice è mistero, ma non è escluso che lui stesso sveli cosa sia accaduto per farlo tanto adirare.

Più volte la stessa famiglia di Yari è stata ospite della conduttrice (compreso il famoso papà Al Bano) e quindi non è chiaro perché abbia scritto tali frasi contro la D’Urso. Secondo indiscrezioni in difesa della conduttrice sarebbe accorsa anche sua sorella Daniela, che avrebbe chiesto direttamente a Yari: “Davvero desideri la morte di mia sorella? (…) Senza parole”. Il figlio di Al Bano si scuserà? I fan sono in attesa di sapere che piega prenderanno le cose e non è escluso che anche la D’Urso, da sempre in difesa delle donne, prenda la parola in merito.