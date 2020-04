La nuova edizione di "4 ristoranti" con Alessandro Borghese è già disponibile su Sky e Now Tv

Se su Tv 8 continuano le repliche di “4 ristoranti” con Alessandro Borghese, su Sky è già disponibile la nuova stagione. I dieci nuovi episodi vanno in onda ogni giovedì sera alle 21.15, anche in streaming su Now Tv. La prima puntata è preceduta dallo special con i The Jackal, ossia una sfida tra il popolare chef e i gli altrettanto noti videomaker. Le altre puntate dello show sono state girate lo scorso autunno, ovverosia prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus.

Alessandro Borghese pronto ai fornelli

La prima puntata è ambientata a Venezia, dove 4 ristoratori si sfidano allo scopo di sancire il migliore rappresentante culinario della Laguna. A disputarsi il titolo sono dunque Simone con la Trattoria Povoledo, Orietta con Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo, Nicola con Zanze XVI e Gipi con Riviera Ristorante per Onnivori.

Il piatto oggetto di bonus è il fegato alla veneziana. La puntata veneta è stata registrata pochi giorni prima dell’alluvione che colpì la città lo scorso 12 novembre. L’evento aveva spinto lo chef Borghese a organizzare una cena per raccogliere fondi in sostegno del comune e dei ristoratori locali.





Dopo quella di Venezia le altre puntate della nuova edizione di “4 ristoranti” sono state girate a Milano, Roma, Valle d’Aosta, Val Badia, Carnia, Arezzo, Conero, Cilento e Lunigiana. Il meccanismo della sfida resta chiaramente invariato. Quattro ristoratori della medesima zona di appartenenza si devono sfidare per stabilire chi sia il migliore nella propria categoria.