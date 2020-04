Alessandro Cattelan ha rivolto un tweet di fuoco contro il collega Fabio Fazio: ecco cosa è accaduto tra i due popolari presentatori

Nelle scorse ore è comparso sui social, precisamente su Twitter, un messaggio di fuoco di Alessandro Cattelan rivolto al collega Fabio Fazio. Il tweet ha lasciato di stucco parecchi utenti, dal momento che a prima vista è sembrato un attacco del tutto immotivato. Tuttavia dietro il gesto del vj piemontese c’è una spiegazione, rivelata peraltro nel suo show E poi c’è Cattelan su Sky Uno. Ecco quindi cosa è accaduto nel dettaglio.

Cattelan contro Fazio: il post incriminato

Tutto ha avuto inizio da un gioco di Geppi Cucciari, ospite nello studio di Che tempo che fa. Il padrone di casa e la sua squadra hanno dunque risposto alle domande di nove persone in collegamento video, tentando di fare tris. Prima di cimentarsi nel passatempo, hanno però stabilito una penitenza per i perdenti.

In poche parole avrebbero dovuto scrivere un tweet pensato dall’altro. Così Alessandro Cattelan ha fatto scrivere a Geppi che il mare della Sardegna non è così bello. La comica si è però poi vendicata a modo suo, tirando in ballo niente meno che Fabio Fazio.

Alla fine, essendo stato Cattelan vincitore del gioco, solo la Cucciari avrebbe dovuto pubblicare il suo tweet. Tuttavia per solidarietà e sportività, anche Alessandro ha deciso di pubblicare il proprio, elaborato sotto dettatura dalla stessa attrice. Ecco dunque che su Twitter è apparso l’enigmatico post contro il conduttore di Rai Uno, che tanta polemica ha immotivatamente scatenato.