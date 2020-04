Andrea Denver non era presente nella puntata di "Live non è la D'Urso" dedicata al Grande Fratello Vip 4: come mai? L'ex gieffino svela il perché

Durante la puntata di Live non è la D’Urso di domenica 19 aprile, la padrona di casa ha ospitato molti protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, da poco conclusasi. Alcuni di loro erano in collegamento da casa, altri invece erano ospiti in studio. Da Paola Di Benedetto a Patrick Ray Pugliese, da Sossio Aruta a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, erano dunque presenti tutti i più grandi protagonisti del reality di Canale 5. Ma ne mancava in realtà uno: Andrea Denver.





Intervistato in seguito da un noto sito di gossip, il bel modello veneto ha dunque rivelato il motivo per cui non si è presentato dalla Carmelita nazionale. “Avevo impegni personali con alcune videoconferenze negli Stati Uniti. Gli orari non combaciavano”. Andrea ha poi precisato di essere una persona che sa perfettamente cosa vuole.

Ossia ha preferito fare tv solo quando se lo sentiva e non tanto per fare. “Come per il Grande Fratello. Ci sono certe cose che sono lontane da me e scelgo di non farle”. Che dire? Il ragazzo sembra avere le idee chiare.