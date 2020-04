Anche le registrazioni di Beautiful sono state sospese a causa del Coronavirus: cosa accadrà alla messa in onda italiana?

Il Coronavirus ha colpito ancora e stavolta a farne le spese è la messa in onda di un altro programma cult della tv. Parliamo nella fattispecie di Beautiful, che nello scorso mese di marzo si è vista costretta a fermare le riprese di tutti i suoi futuri episodi. Con l’emergenza sanitaria in atto, anche gli attori della nota serie non hanno di fatto potuto tornare sul set per registrare le nuove puntate. Pertanto a breve sarà mandato in onda l’ultimissimo appuntamento della popolare saga della famiglia Forrester. La notizia è arrivata direttamente dagli States, lasciando tutti i fan a bocca aperta. Quando verrà dunque trasmessa l’ultima puntata? Ma soprattutto cosa accadrà al palinsesto italiano?

Beautiful si ferma per il Coronavirus

È di poche ore fa la notizia che ha lasciato tutti i fan della nota soap opera americana decisamente perplessi e preoccupati.

Da poco è stata annunciata la messa in onda dell’ultima puntata di Beautiful negli Stati Uniti, che sarà dunque il prossimo giovedì 23 aprile. Dopodiché a partire da lunedì 27 aprile andranno in scena le repliche sul canale dove viene solitamente trasmessa la longeva serie in America. Si capisce che tutto ciò rimarrà in vigore fintantoché l’emergenza non sarà rientrata. Le vecchie puntate, estratte dagli archivi, riguarderanno invece i momenti più memorabili e indimenticabili del daytime drama.





In Italia, ad ogni modo, resta il dubbio sul doppiaggio, che al momento risulta anch’esso sospeso. I doppiatori non sono infatti al lavoro, ma dobbiamo considerare che tra le due nazioni ci sono circa sette mesi di differenza in merito alle puntate ancora da trasmettere.