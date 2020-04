L'imprenditrice Elisabetta Franchi ha pubblicato un discutibile post sulla Cina che potrebbe compromettere i suoi affari col continente asiatico

Elisabetta Franchi, responsabile de La Betty Blue, noto marchio di moda italiano fondato nel 1998, ha rischiato seriamente con il suo ultimo post pubblicato su Instagram. L’imprenditrice toscana è infatti incorsa in quello che potrebbe diventare essere a tutti gli effetti un vero incidente diplomatico con la Cina. La donna, nello specifico, si è duramente scagliata contro i cinesi, colpevoli a suo dire di mettere gli animali in gabbia per poi essere “bolliti, scuoiati e amputati vivi”.

Il post ha però ricevuto una valanga di commenti negativi, a seguito dei quali la professionista ha cercato di correggere il tiro. Ha difatti precisato che solo il 15 per cento della popolazione “mangia quelle creature”. Chiaramente il suo commento è stato a dir poco fuori luogo, considerato che la donna fa da lungo tempo affari con l’Oriente.

Ecco dunque il post incriminato, pubblicato su Instagram: