Il gesto di Eros Ramazzotti per il fan malato di Coronavirus

Eros Ramazzotti ha fatto un generoso gesto verso un suo fan, malato di Coronavirus e ricoverato in terapia intensiva.

Eros Ramazzotti ha fatto un gesto apprezzato e del tutto inaspettato per un fan malato di Coronavirus. L’uomo aveva dedicato a sua moglie il brano del cantante Ti sposerò perché.

Eros Ramazzotti: il fan malato

Con un gesto del tutto inaspettato Eros Ramazzotti ha voluto contattare un suo fan malato di Coronavirus, e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Rivoli. Ai pazienti era stato dato un tablet per permettere loro di comunicare con le famiglie e a quanto pare questo paziente, di nome Flavio, lo avrebbe utilizzato per dedicare a sua moglie il successo di Eros Ti sposerò perché. Il video è rimbalzato di social in social fino ad arrivare allo stesso cantante, che si è messo in contatto col fan facendogli recapitare un videomessaggio: “Ciao Flavio, so della dedica che hai fatto a Carmen.

E’ bellissima, grazie mille”, ha detto Eros, e ha aggiunto “ti mando tanta forza. Dai che ce la facciamo!”.





Fin dall’inizio dell’emergenza Eros Ramazzotti ha cercato di sensibilizzare i suoi fan sui rischi causati dall’epidemia, e ha annullato alcune delle date del suo tour negli States così da consentire anche ai suoi collaboratori di fare trono a casa per poter trascorrere l’emergenza con le proprie famiglie. Il cantante nelle settimane di massima emergenza è anche finito al centro del gossip per una sua presunta liaison top secret con Roberta Morise, ma lui stesso ha messo a tacere le voci in proposito con fermezza, spiegando anche che in un momento tanto grave per l’umanità intera simili voci sarebbero state inammissibili e irrispettose verso di lui e verso la sua famiglia.