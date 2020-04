Eva Henger ha eluso la sua quarantena, ma i fan non ci stanno: i commenti di fuoco contro la diva apparsi sui social

Eva Henger sta passando la quarantena nella sua casa insieme alla sua famiglia. Tra scatti osé, video bollenti e e allenamenti da svenimento, la diva ungherese ha però dato vito a un nuovo marasma sui social. Come tutti, anche lei è difatti costretta a restare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia un particolare non è sfuggito ai suoi follower, che dopo aver visto un suo recente post si sono pesantemente rivolti contro di lei. L’ex attrice a luci rosse ha però risposto loro con estrema educazione, zittendo sostanzialmente tutti con delle semplici quando efficaci parole.

Eva Henger criticata sui social

Gli effetti della quarantena iniziano a farsi sentire anche per Eva Henger, che sente la mancanza della sua vecchia vita e delle sue abitudini. Per questo motivo, la splendida attrice ha pubblicato sul suo account Instagram un video dove si concede una bella passeggiata al parco.

Ma proprio questo elemento ha scatenato la furia degli utenti sul web.

Visualizza questo post su Instagram #buonpomeriggio #bellagente #⭐️ intanto per farvi ridere un pochino. Sono impazzita. #😂 Seguitemi anche su TikTok, mi sono iscritta adesso. ____________________________________________ #tiktok #video video by @massimilianocaroletti #smile #life #lifestyle #happy #beautiful #family #enjoy #love #girl #crazy #dance #monkey #beautifulday #❤️ Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger) in data: 20 Apr 2020 alle ore 9:17 PDT

Nella clip in questione si vede per l’appunto Eva Henger in tenuta ginnica nonché in ottima forma mentre corre lungo un sentiero. Immersa dalla natura, la 47enne ha così tentato di far sorridere i suoi fan, che al contrario le hanno invece risposto in malo modo. Moltissimi le hanno infatti dato dell’incosciente, rea di aver violato le costrizioni governative in tema di contenimento per evitare il contagio da Covid-19. La diva ha però messo tutti a tacere precisando che il video risale e prima della quarantena.