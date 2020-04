Fedez furioso per la story di Chiara Ferragni: i motivi

Dopo l'attacco di gelosia di Chiara è il turno di Fedez: il rapper se l'è presa per una story postata da sua moglie.

Fedez non ha affatto gradito una delle story postate da sua moglie, Chiara Ferragni, e ovviamente non ha mancato di farglielo notare. I due stanno trascorrendo insieme la quarantena, intrattenendo i fan con i loro scherzi e i loro battibecchi.

Fedez furioso con Chiara Ferragni: i motivi

Dopo la scenata di gelosia di Chiara Ferragni per i like che Jennifer Aniston avrebbe messo a Fedez, è stato il turno del rapper a prendersi una bella arrabbiatura: sua moglie ha condiviso via social il video di un ballerino estremamente muscoloso, e lui non è parso gradire affatto. “Ma hai appena postato il video di un ragazzo muscoloso? Ma perché?”, le ha chiesto il rapper, e Chiara ha risposto di voler imparare il suo balletto per condividerlo via TikTok.





Tra battibecchi e sketch goliardici, Fedez e Chiara Ferragni stanno intrattenendo la loro vasta platea social mentre trascorrono la quarantena, come tutti, in casa.

Il rapper e sua moglie hanno organizzato una generosa raccolta fondi per potenziare i reparti di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, e via social hanno intimato ai fan di rispettare le direttive del Governo restando a casa.

Con loro, durante la quarantena, sono presenti come sempre il piccolo Leone, la cagnolina Matilda e il papà del rapper, Franco Lucia, che ha raggiunto la coppia proprio per poter trascorrere con loro la quarantena. Chiara Ferragni non ha bloccato il suo lavoro nel campo della moda e durante l’emergenza Coronavirus ha lanciato – non senza polemica – la sua nuova linea, realizzata in collaborazione con la Champion, dal prezzo oltremodo esagerato.