Flavio Briatore ha una nuova fidanzata? L’indiscrezione

Un nuovo gossip sentimentale su Flavio Briatore impazza, mentre lui sta trascorrendo la quarantena con la Gregoraci.

Flavio Briatore ha una nuova fidanzata? Secondo indiscrezioni l’imprenditore starebbe trascorrendo la quarantena con l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, ma il suo cuore sarebbe già stato conquistato da un’altra.

Flavio Briatore: la nuova fidanzata

Si chiamerebbe Dana la misteriosa donna che avrebbe conquistato il cuore di Flavio Briatore. Lui e la sua ex, Elisabetta Gregoraci, stanno trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme al piccolo Nathan Falco, nella loro casa a Montecarlo. Per il momento non ci sono conferme riguardanti il gossip che vorrebbe Briatore impegnato con un’altra donna, ma sui social i fan sono già alla ricerca d’indizi.





Briatore e Elisabetta Gregoraci si sono lasciati in maniera consensuale ed entrambi hanno continuato a frequentarsi con assiduità per il bene del figlio, Nathan Falco, estremamente legato a entrambi i genitori.

I rumor sulla vita privata di Briatore sono tanti e sembra che – oltre ad aver fatto naufragare il matrimonio con la Gregoraci proprio per un presunto tradimento – l’imprenditore abbia avuto love stories anche con alcune delle vip più famose dello show business (una su tutte Taylor Mega).

Briatore confermerà la notizia? Per il momento anche Elisabetta Gregoraci sembra aver ritrovato la serenità e al suo fianco – dopo la rottura dal marito – ci sarebbe Francesco Bettuzzi, anche lui imprenditore e volto noto dello show biz. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute? Per il momento, sui social, tutto tace, e come sempre Briatore e la Gregoraci hanno preferito mantenere il massimo riserbo.