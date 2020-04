Laura Pausini ha svelato chi si cela dietro al nome di Marco nel suo famoso brano La Solitudine.

La Solitudine è forse uno dei brani più iconici e famosi di Laura Pausini, e in tanti si sono sempre domandati se il “Marco” della canzone fosse un vecchio amore della cantante o una persona di pura invenzione: a rivelarlo è stata lei stessa.

Laura Pausini: chi è Marco

A sorpresa, dopo oltre 20 anni dall’uscita del brano che sancì la sua ascesa verso il successo, La Solitudine, Laura Pausini ha rivelato chi fosse il “Marco” da lei nominato del brano: si sarebbe trattato di un fidanzato di cui la cantante era follemente innamorata e che a quanto pare l’avrebbe lasciata del peggiore dei modi.





“Mi ha lasciato nel modo peggiore: ha baciato un’altra davanti a tutti. Quanto ho sofferto! Ho pianto per giorni…”, ha dichiarato Laura Pausini che, col senno di poi e col passare degli anni, lo avrebbe perfino perdonato (tanto da regalarsi in suo ricordo un suo prezioso orologio).

Oggi il brano è decisamente uno dei più famosi del suo repertorio, e lei stessa ha rivelato di essersi terribilmente emozionata quando ha sentito Ennio Morricone riarrangiarlo, mentre lei teneva in braccio sua figlia Paola.

Oggi la cantante ha trovato la serenità accanto a Paolo Carta e alla sua bambina, Paola, con cui vive in una splendida casa negli States. La famiglia della cantante starebbe trascorrendo lì la quarantena per l’emergenza Coronavirus e Laura Pausini ha più volte intimato ai suoi fan, attraverso i social, di restare a casa per cercare di contenere l’epidemia. A causa dell’emergenza Coronavirus la cantante ha anche rivelato che lei e la sua bambina avrebbero completamente cambiato le loro abitudini quotidiane.