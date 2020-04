Laura Torrisi ha conquistato i fan dei social con un tenero scatto di quando era bambina.

Laura Torrisi ha conquistato i fan dei social con un tenero scatto di quando era bambina, e in molti hanno trovato che la sua bellezza fosse già immediatamente riconoscibile.

Laura Torrisi ieri e oggi: foto

Con un tenero scatto via social Laura Torrisi ha mostrato ai fan come era da bambina, e nella didascalia alla foto ha scritto: “Chissà cosa penserebbero i bambini che eravamo degli adulti che siamo diventati oggi”. Nella foto l’attrice avrà avuto forse 2 anni, e i suoi grandi occhi neri e la sua bellezza hanno permesso subito ai fan di riconoscerla.

Archiviata la storia d’amore con Leonardo Pieraccioni (padre di sua figlia Martina) e poi quella con Luca Betti, sembrerebbe che l’attrice si sia legata al musicista Antonio Aiello, originario di Cosenza. L’attrice starebbe trascorrendo la quarantena in casa con sua figlia Martina (nata nel 2010), e attualmente non esistono conferme sulla sua presunta liaison con il musicista cosentino.





Com’è noto Laura Torrisi ha mantenuto ottimi rapporti anche col suo storico ex, Leonardo Pieraccioni, il quale ha ammesso pubblicamente di essere stato tanto profondamente innamorato dell’attrice da aver deciso di restare “casto” per almeno 3 anni dopo la loro separazione. “Per me era normale. Finita la storia con Laura Torrisi, ho cercato il tempo giusto per metabolizzare il distacco, per comprendere i motivi del fallimento”, ha rivelato il regista, che con Laura Torrisi ha mantenuto buoni rapporti anche per il bene della sua adorata figlia, Martina, spesso protagonista delle stories di entrambi i genitori.