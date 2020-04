Massimo Giletti torna in Rai? L’indiscrezione sul nuovo programma

Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai e già si parla di un nuovo format da lui condotto.

Secondo indiscrezioni Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai. L’emergenza Coronavirus ha stravolto i piani e i programmi tv, così i vertici della Rai avrebbero pensato tra le altre cose di richiamare il famoso conduttore.

Massimo Giletti torna in Rai? L’indiscrezione

Secondo un rumor circolato in rete i vertici Rai avrebbero in mente di richiamare Massimo Giletti, e di fargli condurre un programma simile a quelli da lui condotti nel 2016 (In particolare le due serate dedicate ai grandi successi di Mogol, così come quelle dedicate ad Andrea Bocelli e a Zucchero, che per ascolti superarono Tu si que vales). Per il momento la notizia resta soltanto un’indiscrezione, ma sembra anche che Giletti abbia sempre definito come “casa” il suo stare nella Rai, e per questo non è da escludersi del tutto che il conduttore possa davvero tornare nella rete ammiraglia.





A causa dell’emergenza Coronavirus molti dei programmi tv sono stati rimandati o annullati, e per questo i vertici televisivi starebbero rimodulando i palinsesti per far fronte alla situazione, proponendo alcuni dei programmi che in passato hanno avuto maggiore audience.

A causa dell’epidemia anche molti concerti e spettacoli sono stati annullati, e da alcuni giorni si teme anche per le sorti del Festival di Sanremo, che di solito va in onda a febbraio. Nel 2021 è possibile che il festival venga rimandato di alcuni mesi e già si vocifera che a condurlo potrebbe essere nuovamente il conduttore della 70esima edizione, Amadeus, il quale si è detto felice di una simile occasione. Sarà vero?