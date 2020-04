Michelle Hunziker è rimasta vittima del primo scherzo delle Iene durante la quarantena: la reazione della showgirl è tutta da ridere

Michelle Hunziker è stata la prima vittima di un divertentissimo scherzo ideato dalle Iene in questi tempi da quarantena. Con la complicità della figlia Aurora e del fidanzato di quest’ultima, Goffredo Cerza, i malevoli autori di Italia 1 sono riusciti a realizzare una celia davvero surreale ma insieme geniale.

Dopo essere andate a Bergamo con regolare autocertificazione, le Iene si sono quindi recate nella casa dei coniugi Trussardi-Hunziker. La produzione ha poi lasciato ad Aurora il materiale per lo scherzo, fra cui le micro-telecamere che la figlia di Eros Ramazzotti ha collocato in ogni stanza. Aurora ha così iniziato a confidare alla madre di essere un po’ in ansia per via dello strano comportamento del fidanzato. Sembra che l’amica Sara sia troppo vicina a Goffredo, ma Michelle prova a tranquillizzare la primogenita.

Michelle Hunziker: scherzo atroce

Un altro allarme arriva però da una foto di famiglia, dove si vede Goffredo mentre abbraccia la gamba di Sara.

A quel punto anche Michelle Hunziker drizza le antenne e si confida con la figlia dicendole di aver capito cosa intendesse in precedenza. Qualche giorno dopo ecco arrivare l’apice dello scherzo: Sara e Goffredo danno vita a un momento particolarmente intimo, mentre Michelle li trova quasi nudi in una delle camere. Dopo alcuni momenti di vero panico, Aurora rivela però alla mamma che si tratta di una burla. La showgirl svizzera scoppia così in una risata liberatoria, affermando: “Ho pensato, come facciamo qua in quarantena, tutti insieme!”.