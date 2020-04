Paolo Bonolis è stato pesantemente preso di mira da un hater: il post che ha tirato in ballo i suoi figli sta indignando il web

A causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, anche Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli si trovano in quarantena insieme ai loro figli. Per passare il tanto tempo a disposizione li vediamo molto spesso sui social, dove realizzano dirette e parlano con altri colleghi del mondo dello spettacolo. Nel mentre, inoltre, il conduttore di Avanti un altro ha ideato un nuovo format, molto simile a Il senso della vita, il cui nome è La stanza del medico.

Riguardo alla sua consorte Sonia, sappiamo bene come molto spesso sia stata attaccata dai leoni da tastiera, che la accusano di ostentare la sua ricchezza. Nelle ultime ore, purtroppo, la produttrice è stata raggiunta insieme al marito da altri commenti a dir poco vergognosi, che hanno tirato in ballo persino i loro tre figli.

Visualizza questo post su Instagram La famiglia 🐶 si allarga 😍😜 #brando #tokyo #loveisintheair #littledogs #puppies🐶 @instagiu83 @cremaschina Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 19 Apr 2020 alle ore 4:28 PDT

Paolo Bonolis: il post sui figli

Sonia Bruganelli ha recentemente presentato sui social due nuovi cagnolini appena arrivati in famiglia, Brando e Tokyo.

La donna ha così postato una foto dei due cuccioli su Instagram, che è stata subito sommersa da like e complimenti. Ma tra essi è apparso anche il fatidico commento di un hater che ha lasciato tutti decisamente di stucco.





La persona in questione ha scritto: “Speriamo solo che non diventino come i tuoi figli, che hanno un urgente bisogno di una visita da un bravo dietologo. Soprattutto la prima, che poverina ha già i suoi problemi e non è tanto normale…”. Ad accompagnare il terribile messaggio c’era anche una emoticon riferita al Coronavirus. Chiaramente il commento ha destato la rabbia dei veri fan di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. In tanti hanno difatti replicato all’hater, consigliandogli di vergognarsi per le parole espresse così a cuor leggero.