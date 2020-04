Un post di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha suscitato il putiferio sui social: il commento condiviso su Andrea Denver

Di recente Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha pubblicato un post parecchio toccante, dove ha attaccato Andrea Denver. Tutto ha avuto inizio quando l’imprenditore ha commentato l’attuale difficile situazione, ribadendo che la vita procede comunque e il sole continua a splendere. Sotto a tale post, tuttavia, è sorta una polemica da parte di alcuni haters che lo hanno accusato di non essersi comportato in modo esemplare con sua moglie. La diatriba, andata avanti per giorni, sembra essere tuttora in atto.

Andrea Denver criticato da Roberto Parli

Fan e odiatori si sono raccolti sotto al post di Roberto Parli in particolare per esprimere la loro opinione sulla strana amicizia tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Molti hanno dato ragione al marito della showgirl trentina, sostenendo che sia stato fin troppo accondiscendente.

Un utente in particolare ha commentato come l’avvenente ex graffino sia secondo lui un ragazzo senza intelligenza e che non conosce i limiti. Roberto ha così confermato e sottoscritto tali affermazioni, dopodiché pare abbia addirittura dipinto sua moglie come una poco di buono.





Il clima si è così subito surriscaldato, mentre il diretto interessato ha provveduto a smentire categoricamente la disdicevole etichettatura della consorte. A seguito dei forti attacchi contro Denver, Roberto Parli ha poi chiarito anche la questione relativa a Instagram. Pare infatti che Adriana Volpe abbia tolto per errore il “segui” a suo marito, scatenando un’invettiva senza precedenti.