Serena Enardu ha decisamente spaventato i suoi fan pubblicando un post parecchio enigmatico: la spiegazione dell'ex gieffina

Nelle scorse ore Serena Enardu ha fatto parecchio preoccupare i suoi fan per via di una IG Stories apparsa all’improvviso sul suo profilo. Nel dettaglio, la donna aveva scritto di doversi assentare per un po’, dando delle spiegazioni che avevano spaventato i suoi follower. In tutti ciò è persino intervenuta la mamma della ex gieffina, la quale è apparsa anche lei molto in ansia.

I fan hanno dunque letto uno strano post dove Serena Enardu si riferiva alla necessità di doversi prendere una pausa. Poco dopo l’ex tronista di Uomini e Donne è stata così invasa dai messaggi di chi le chiedeva cosa fosse successo. A quel punto la bella sarda si è sentita in dovere di chiarire, registrando alcuni video dove ha raccontato che era successo qualcosa di inspiegabile al suo profilo.





Serena Enardu tranquillizza i fan

Il messaggio che tanto aveva spaventato i suoi ammiratori non era dunque stato pubblicato da lei.

La situazione si era resa così allarmante da costringere la sua stessa mamma a contattarla per avere sue notizie. Dopo un po’ di panico, l’imprenditrice sarda ha però tranquillizzato tutti rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. Serena Enardu ha quindi precisato di essere molto dispiaciuta per lo spavento procurato, ma quel che conta è che in realtà non sia successo nulla di grave.

Nel mentre Serena continua a restare lontana dal suo Pago, che si trova a Roma da suo figlio Nicola. Per il momento non si sa quando il cantante tornerà a casa della sua compagna. Intanto lei si dedica con grande energia alle pulizie domestiche!