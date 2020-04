Tina Cipollari ha rivelato cosa farà non appena sarà finita l'emergenza Coronavirus.

Tina Cipollari ha confessato cosa le mancherebbe di più e che durante quest’emergenza causata dal Coronavirus non può fare da ormai più di un mese.

Tina Cipollari: la confessione

Forse non tutti sanno che Tina Cipollari era estremamente legata a suo padre, e l’uomo è scomparso a quasi 100 anni nel 2015. Da allora la bionda vamp di Uomini e Donne si reca al cimitero a trovarlo almeno tre volte alla settimana, e lei stessa ha confessato che quando l’emergenza sarà finita, la prima cosa che farà sarà proprio andare a trovare suo padre al campo santo. Purtroppo con l’emergenza Coronavirus i funerali e le altre celebrazioni pubbliche sono state vietate, e così anche andare al cimitero per trovare i propri cari non sarebbe privo di rischi.





Intanto l’opinionista di Uomini e Donne si gode la quarantena insieme alla famiglia: i figli avuti da Kikò Nalli e il fidanzato, Vincenzo Ferrara, con cui si vocifera che dopo l’emergenza potrebbe decidere di convolare di nuovo a nozze.

Sembra infatti che i due prima della quarantena avessero già iniziato a pensare di sposarsi durante la primavera 2020, ma purtroppo la situazione creata dal Coronavirus avrebbe fatto lo sgambetto ai loro piani. Tina comunque non si è mai detta tanto innamorato come da quando ha incontrato Vincenzo, e in tanti sono impazienti di sapere se e quando i due pronunceranno i fatidici sì. In tanti sono curiosi di sapere se alle nozze di Tina parteciperà anche la sua storica rivale, Gemma Galgani.