Recenti rumors di corridoio parlano della possibilità di tre professori di Amici a rischio sostituzione: cosa deciderà Maria De Filippi?

Sono passate poche settimane dalla finale di Amici 19, ma già si sentono circolare le prime indiscrezioni in merito alla prossima edizione del talent di Canale 5. Secondo quanto riportato da un noto settimanale di attualità, Maria De Filippi potrebbe arrivare a congedare tre professori della scuola. Le sedute a rischio sarebbero dunque quelle di Veronica Peparini, Timor Steffens e Alessandra Celentano.

Amici, professori a rischio

Se per i primi due la cosa non sembra così irreale, per Alessandra Celentano sorge invece qualche dubbio. L’insegnante di danza classica è infatti una delle professoresse storiche del programma, anche se spesso ha dimostrato un carattere poco accomodante. Sarà dunque questo il motivo per il quale Queen Mary starebbe pensando di sostituirla?

Rumor sempre più insistenti rivelano poi che anche il posto della sorella del geniale Giuliano Peparini sarebbe a rischio.

Proprio qualche tempo fa, la stessa coreografa aveva pubblicato un post dove prendeva le difese del talent. L’occasione erano delle critiche ricevute, ma lei già metteva in dubbio la sua presenza alla prossima edizione dello show.





Alla due professoresse su menzionate si potrebbe peraltro aggiungere anche Timor Steffens, ballerino e coreografo olandese classe 1987. Durante la finale era entrato in polemica proprio con Maria De Filippi a causa di una mancata ovazione durante un’esibizione di Nicolai Gorodiskii. Chissà dunque chi potrebbero essere gli eventuali sostituti… per saperlo dovremo attendere ancora parecchi mesi!