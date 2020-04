Il principe Louis, terzo figlio di William e Kate, oggi compie 2 anni. Un compleanno diverso ma, con la famiglia reale riunita in video, ugualmente speciale.

Buon Compleanno al Principe Louis. Terzo figlio di William e Kate, oggi 23 Aprile, il piccolo di Kensington Palace compie 2 anni. Un compleanno diverso, sicuramente meno sfarzoso ma ugualmente speciale.

Compleanno diverso per il Principe Louis

Addobbi a tema, una bellissima torta e l’intera famiglia riunita in video. Tutti insieme per spegnere la seconda candelina del principino Louis Arthur Charles. Come successo pochi giorni fa alla bisnonna, nonché Regina Elisabetta II, anche il più piccolo della famiglia dei Duchi di Cambridge ha dovuto festeggiare il compleanno in un modo più tradizionale e, di certo, poco regale.

Una festa in quarantena, quindi, che però non ha scoraggiato mamma Kate. Parliamo comunque di festeggiamenti in grande: un lockdown di lusso per tutta la famiglia, attualmente residente ad Anmer Hall.

Insieme a papà William, al fratello George (6 anni) e alla sorellina Charlotte (5 anni il prossimo maggio), nel Nortfolk, i Duchi si sono ritagliati del tempo per giocare sul prato, scattare qualche foto e dedicarsi a quelle tipiche attività di famiglia che probabilmente, spesso vengono accantonate.

Festeggiamenti speciali

Poco lontano dalla residenza della Regina (Sandrigham) i Cambridge hanno accolto Katie Nicholl, corrispondente reale. Questa ha spiegato al Magazine OK! che “Kate non lascerà passare alcun compleanno senza che sia festeggiato. Quindi, anche se la famiglia è in isolamento, si assicurerà che Louis si goda la giornata. Tende a organizzare feste discrete per i bambini“.





Ricordiamo infatti che i Middleton sono proprietari di una società chiamata Party Pieces che produce e vende tutto per organizzare feste a tema, da piatti e bicchieri, fino a ghirlande e palloncini.

Continua la corrispondente: “Di solito (alle feste di compleanno dei bambini) sono presenti i genitori della duchessa, Carole e Michael Middleton, insieme a sua sorella Pippa (con marito e il cuginetto Arthur) e al loro fratello James (con la fidanzata Alizee Thevenet). Quest’anno sarà più tranquillo, ovviamente, ma ci saranno regali che Kate ha acquistato online, così come un tea party“.

La location

Pare che il piccolo Louis ami stare all’aria aperta, quindi probabilmente il compleanno sarà festeggiato nel giardino della residenza. Ad Anmer Hall di certo lo spazio non manca: 10 solo le camere da letto ed immensi ettari di giardino. La stessa Duchessa vuole che i propri figli stiano a contatto con la natura e si godano le belle giornate, quanto il tempo inglese lo permette. Katie Nicholl dice infatti “Lì, i principini, hanno strutture per arrampicarsi, altalene e uno stagno ed ognuno dei bambini è responsabile di una propria piccola zona dell’orto”. Per l’appunto, la naturalezza dei piccoli era già abbastanza chiara quando, nel 2019, li abbiamo visti ‘testare’ il giardino a tema progettato da Kate per il Chelsea Flower di Londra.

Regali reali? Forse no

E se la location è decisa, bisogna assolutamente pensare ai regali.

Papà William ha suggerito un trattore giocattolo o un agnellino di peluche da coccolare. “Louis ama i trattori. Adorava vedere gli agnelli e dar loro da mangiare” avrebbe detto il Principe in un’intervista. Pare infatti che un trattore vero, nella loro campagna, ci sia già e che il festeggiato ami guardarlo e salirci sopra. Certo, i giochi a palazzo non mancano: numerosi sono i giocattoli tradizionali, tra cui molti in legno e di precedessori dal sangue chiaramente blu.

Quindi se il regalo da parte di mamma e papà sarà per forza gradito, quello dei fratelli non potrà che esser da meno. George e Charlotte hanno infatti realizzato dei bigliettini di auguri per il fratellino. Si sono impegnati per dimostrare il loro affetto, impegnando la loro quarantena in qualcosa di utile. Spiega infatti Nicholl che “In questo periodo l’accento sarà posto su arti e mestieri, pittura e attività piuttosto che sul tempo passato davanti allo schermo. Kate di solito è molto severa su questo tema, riduce al minimo la loro esposizione. Ai bambini non è permesso di avere dei propri dispositivi”.

Torta di compleanno a tema Peter Rabbit?

Chi più dei bambini ama le torte? Con la panna, con la frutta o magari al cioccolato: tutti hanno le loro preferenze. Il piccolo Louis non fa eccezione. “Kate ama cucinare e rimarrà alzata fino a tardi a preparare la torta di compleanno per il suo bambino, se necessario. Il suo orto a Kensington Palace è dedicato al tema di Peter Rabbit, quindi chissà, magari il personaggio di Beatrix Potter potrebbe apparire sulla torta per Louis”, dice la corrispondente reale. Sicuramente i temi di stazione suggeriti dalla Party Pieces di nonna Carole, si spingono versa questa ipotesi.

Gli auguri della Famiglia Reale

Kate e William pare si prenderanno un giorno di ‘riposo’ dai loro impegni reali. Da quando è iniziata la pandemia, i due Duchi, sono comunque rimasti attivi e hanno continuato le loro attività via Skype. “Sebbene siano molto impegnati, penso che si assicureranno che sia una giornata meno intensa per il lavoro e più una giornata in famiglia per Louis“, conferma Nicholl. In videoconferenza Skype o Zoom, si uniranno poi gli altri parenti, reali e non. Per prima la bisnonna regina Elisabetta, che ha festeggiato i suoi 94 anni a Buckingham Palace con suo marito Filippo il 21 aprile; i nonni Carlo e Camilla, molto affezionati a Louis e ai suoi fratelli.

Il principe, ed erede primo al trono, ha infatti scelto una bellissima foto che lo ritrae assieme al piccolo per fargli gli auguri dall’account Instagram di Clarence House. Ad unirsi, probabilmente, saranno anche le cugine Savannah e Isla Phillips, e Mia e Lena Tindall, le zie principesse Eugenia e Beatrice di York. Per ultimi, e senza dar voce alle cattive voci, pare ci saranno anche Harry e Meghan Markle, insieme al piccolo Archie, in collegamento da Los Angeles. Non possiamo quindi che augurare al principe Louis ‘Buon Compleanno’, nella speranza che tutti, compresi i reali più chiacchierati al mondo, possano tornare presto alle loro vite.