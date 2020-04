La bella Diletta Leotta non rinuncia al fitness nemmeno in quarantena grazie un personal trainer d'eccezione: il fidanzato Daniele Scardina

“Allena-mente” pare essere la parola d’ordine per Diletta Leotta in questa lunga quarantena. Come scritto da lei stessa in uno dei suoi ultimi post su Instagram, seppur a casa permane forte in lei la voglia di continuare a praticare attività fisica. Non solo però per tonificare ulteriormente il suo già spettacolare fisico, ma anche per rilassare la mente. “In questo momento è fondamentale tenersi in forma, in modo da poter ripartire con slancio quando sarà possibile riprendere l’attività all’aperto”, ha precisato la conduttrice sportiva.

Diletta Leotta, quarantena in forma

Diletta si è poi detta estremamente fortunata nel poter trascorrere la sua quarantena con Daniele Scardina, “che oltre a essere un campione di pugilato, è anche un perfetto personal trainer”. La presentatrice ha raccontato che quando torna a casa da Radio 105, è lui che le organizza il programma di allenamento personalizzato.

Così Diletta Leotta pratica ogni giorno 40 minuti di esercizio fisico, dove non mancano sezioni di stretching, yoga e rilassamento posturale.

Visualizza questo post su Instagram Allena-mente 💪🏼⏳☀️ #stayathome Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Apr 2020 alle ore 7:39 PDT

“Dal 4 maggio avremo meno tempo da dedicare alla pratica sportiva, ma forse si potrà correre in due, anche se a distanza. O tornare in palestra con ingressi contingentati”, sottolinea ancora la bella sicula. Precisando poi che l’obiettivo di tutti deve essere sempre quello di dedicarsi allo sport. Da vera esperta nel settore, la Leotta ha infatti ribadito l’importanza di questa attività non soltanto in termini economici, ma anche da un punto di vista sociale. “Non vedo l’ora di tornare in campo con DAZN. E che il pallone possa tornare a rotolare sull’erba, anche se in totale sicurezza”.