Elisabetta Canalis scatenata: l'ex velina si è concessa un allenamento a kickboxing con suo marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis prende a calci a pugni e il marito, ma non si tratta di violenza domestica bensì di kickboxing: l’ex velina ha deciso di sfruttare il tempo in quarantena per allenarsi, e suo marito le ha fatto volentieri da “tirapugni”.

Elisabetta Canalis: kickboxing col marito

“Momenti romantici”, ha scritto ironica Elisabetta Canalis a didascalia dell’immagine in cui l’ex velina ha deciso di “combattere” contro il marito. Brian Perri, il chirurgo americano e marito dell’ex velina, si è prestato volentieri a tenerle il cuscino “tirapugni”.

La coppia sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella loro lussuosa casa di Los Angeles, con la piccola Skyler Eva e la famiglia delle Bahamas che Elisabetta Canalis ha deciso di ospitare mesi fa, dopo che avrebbero perso la loro casa.

La coppia sembra essere piuttosto serena, e nonostante l’emergenza Coronavirus hanno deciso di spendere il loro tempo con positività, dedicandosi allo sport e al tempo in famiglia.





Elisabetta Canalis, così come molte altre celebrities, ha deciso anche di dedicare il suo tempo a sensibilizzare i cittadini sull’emergenza e ha lanciato via social una raccolta fondi per aiutare gli ospedali della sua terra natale, la Sardegna. Come lei anche Chiara Ferragni, Giorgio Armani e moltissime altre celebrities hanno partecipato a donazioni e raccolte fondi per cercare di arginare almeno in minima parte la situazione dovuta alla pandemia globale.