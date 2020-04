Gianmarco Onestini ha recentemente postato un video dove balla al supermercato con tanto di mascherina, ma i fan si sono subito indignati

Il Coronavirus ha obbligato tutti noi a seguire pedissequamente delle norme a cui nessuno era abituato. Così ora vigono delle regole precise anche per quando si va al supermercato a fare la spesa, ossia quelle di indossare guanti e mascherina, di entrare a scaglioni e di non perdere tempo in lungaggini inutili. Tuttavia non tutti le rispettano nella loro integrità e qualcuno sembra non prendere troppo sul serio l’attuale situazione. Così pare sia successo a Gianmarco Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip sia nostrano sia spagnolo, pesantemente criticato sui social. La gaffe del giovane è infatti avvenuta proprio all’interno di un negozio, dove lui si è ripreso mentre ballava tra una corsia e l’altra, intento a scegliere quali biscotti acquistare.

Visualizza questo post su Instagram Haciendo la compra con positividad 💚 Estoy por anunciaros una sorpresa, y la palabra empieza con la letra “ M” , ¿ Quién adivina que será ? 🤷🏽‍♂️ #somosunacosasola #go #dancing #covid19 #quarantine #corona Un post condiviso da GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) in data: 19 Apr 2020 alle ore 4:15 PDT

Gianmarco Onestini bacchettato dalla Vignali

La performance di Gianmarco Onestini è stata pubblicata dal diretto interessato sul suo profilo Instagram, scatenando immediatamente le polemiche sul web.

In particolare l’influencer Valentina Vignali, sua ex coinquilina della Casa di Cinecittà, si è scagliata contro di lui senza nessuna pietà. La cestista lo ha infatti definito un “idiota bacato nel cervello”, lamentandosi del fatto che qualcuno possa comportarsi in questo modo così ridicolo durante un’emergenza tanto seria. “Al Coronavirus tra un po’ troveranno pure il vaccino, ma all’essere idioti, bacati nel cervello, quello forse no”, ha commentato con spregiudicata sincerità la sportiva riminese.