Gianni Morandi ha recentemente postato una foto mentre sbuccia i piselli, ma un particolare ha destato la curiosità dei fan

Di recente Gianni Morandi sta facendo parecchio parlare di sé. Dopo le polemiche sorte intorno alle mascherine, ora è la volta di una foto pubblicata dal cantante su Instagram. In essa lo si vede alle prese con i piselli, intento a sbucciarli sul tavolo del giardino di casa sua. “Questo è il lavoro che mi riesce meglio”, precisa con ironia il popolare artista, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare.

Gianni Morandi: il dettaglio inatteso

Il cantante di Monghidoro è dunque tornato sui social con un nuovo scatto, che in poco tempo ha già fatto il giro del web. Nell’immagine, come detto, Gianni Morandi si trova seduto all’aperto mentre sbuccia i pisellini. Molti sono stati i commenti divertiti dei fan, che si sono complimentati con lui e lo hanno rassicurato sul fatto che sappia cantare benissimo.

Un dettaglio ha però catturato l’attenzione dei più attenti. Qualcuno ha difatti chiesto all’artista: “Ma la foto è recente o è dello scorso anno? Com’è possibile che ci siano già i pisellini?”. Al momento non ci risulta ancora nessuna replica da parte del diretto interessato. Ma siamo certi che eventualmente Gianni risponderà con la sua proverbiale autoironia e gentilezza.





Sempre solare e sorridente alla vita, forse non tutti sanno che anche Morandi ha vissuta una tragedia. Il cantante ha infatti sofferto molto per un lutto molto grave, successo diversi anni fa. Si tratta della dolorosa scomparsa della piccola Serena, nata nel 1967 dalla relazione con la prima moglie Laura Efrikian. La piccola non riuscì a sopravvivere a sole nove ore dal parto per via di una grava crisi respiratorio.

In quel momento Gianni si trovava nel programma Scala reale, in finale con Claudio Villa.