Simona Izzo e Ricky Tognazzi si sono collegati in diretta con Barbara D'Urso, ma i fan hanno notato un dettaglio che ha scatenato i commenti social

Simona Izzo e Ricky Tognazzi si sono collegati dal salotto di casa loro con Barbara D’Urso. Ma i fan hanno subito notato un dettaglio inquietante, che ha fatto loro commentare: “Sembra un film dell’orrore…”. Festeggiando il compleanno in diretta a Pomeriggio 5, la Izzo ha spento le sue 67 candeline in compagnia del marito. Tuttavia, come detto, l’attenzione dei telespettatori è stata attirato da ben altro: vediamo dunque di cosa si tratta.

Simona Izzo e Tognazzi: i commenti dei fan

Dal collegamento con gli studi di Cologno Monzese si è potuto vedere il salone di casa della nota coppia di attori italiani. Totalmente in legno scuro e dallo stile decisamente antico, la stanza ha però subito scatenato l’ironia dei follower sui social. Alcuni si sono difatti chiesti se i due vivano in un castello dell’Ottocento.

Qualcun altro ha invece commentato come sembrasse “un film dell’orrore”. C’è perfino chi ha fatto delle descrizioni alquanto macabre, chiedendosi: “Ma vivono in una tomba?”.





Tanti, in ogni caso, sono stati i commenti di apprezzamento per la coppia. Nel momento del video dedicato dalla padrona di casa, Simona Izzo si è persino commossa, ringraziando con sincerità per il festeggiamento del suo compleanno. Nel mentre, i due registi sono stati anche di recente intervistati in merito alla possibilità di una terza stagione della fortunato serie La vita promessa. Riguardo a tale probabilità, la coppia ha precisato che al momento tutto è fermo per via dell’emergenza Coronavirus, tuttavia entrambi si sono detti speranzosi.