Justine Mattera ha deciso di passare la sua quarantena all'insegna dello sport e dell'ottimismo: i post della showgirl pieni di voglia di fare

Con una forma sempre smagliante e super invidiabile, l’irriducibile Justine Mattera si dedica allo sport anche durante questa lunga quarantena. In una recente foto pubblicata sui social, la showgirl di origini americane ha deliziato i suoi seguaci con un bikini viola e giallo decisamente sensuale. In calce allo scatto, la stessa attrice ha precisato di vivere la sua reclusione con “ottimismo colorato”.

Visualizza questo post su Instagram Ready when you are. 💛 La quarantena si può fare in diversi modi. Io Scelgo l’ottimismo colorato. ♥️ Grazie x il post @agentprovocateur Ph @monicacordiviola Costume “Mazzy” @agentprovocateur @michelelupi #iorestoacasa Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 18 Apr 2020 alle ore 12:55 PDT

Justine Mattera, quarantena positiva

Nel mentre, come detto, Justine non rinuncia affatto a rassodare il suo fisico già perfetto. Così molti sono gli scatti che la vedono in procinto di allenarsi per il triathlon, disciplina di cui si è fatta paladina. “Se prima amavo allenarmi con la corsa o la bici in giro, in queste settimane ho scoperto quanto può essere utile fare fitness in casa”.

Nelle sue dirette Instagram, la showgirl ho peraltro precisato di aver notato un ottimo riscontro da parte dei suoi ammiratori, spesso partecipi degli allenamenti a distanza.

Visualizza questo post su Instagram La grinta! Tiriamola fuori. Oggi alle 7:15 ero in bici sui rulli su @gozwift con @paolobarbera_coach e 9 altri amici pazzi atleti grintosi a fare un allenamento senza pietà. Voi come iniziate la giornata? Ci vediamo alle 15:00 in diretta sull’Instagram di @inbici_magazine #iorestoacasa Ph @fabricassata Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 17 Apr 2020 alle ore 12:16 PDT

Justine Mattera ha infine raccontato la sua routine quotidiana: sveglia presto, pedalata sui rulli e poi via a lavori di casa e al computer, per essere il più produttiva possibile. “Ho scoperto l’utilità degli allenamenti di equilibrio, core stability e stretching, attività che possono fare anche le mamme che non hanno il tempo di andare in palestra”. Dunque pur sentendo la mancanza degli eventi e delle gare, l’ex moglie del compianto Paolo Limiti vede questo periodo come “un interessante esperimento sociologico”.