Dopo l'incidente Lapo Elkann ha deciso di cambiare vita, e ora sognerebbe anche una famiglia tutta sua.

Dopo il grave incidente di cui è stato vittima a dicembre 2019 (e in cui ha rischiato di perdere la vita), Lapo Elkann ha deciso di spendere il suo tempo unicamente cercando di aiutare gli altri, e ha rivelato che starebbe sognando di avere una famiglia tutta sua.

Lapo Elkann: desiderio di paternità

A sorpresa Lapo Elkann, famoso per i suoi flirt e la sua vita controversa, ha deciso di mettere la testa a posto e oggi sognerebbe addirittura la paternità: “Chiamerei mia figlia Italia, perché non vi è nulla di più del mio Paese, però bisogna trovare prima la donna”, ha rivelato il rampollo della famiglia Agnelli. Insomma, oggi nessuna fidanzata in vista nel suo cuore, ma la prossima potrebbe essere quella giusta visto che Lapo si è detto pronto ad avere dei bambini.





Lo scorso dicembre a Tel Aviv l’imprenditore è stato vittima di un grave incidente automobilistico che gli è quasi costato la vita.

Dopo mesi di riabilitazione Elkann ha deciso di cambiare vita, dedicandosi completamente al sostegno delle persone meno fortunate. Da oltre un anno (a cui risale per altro il suo ultimo avvistamento con una giovane modella) Elkann ha dedicato il suo tempo alla sua Onlus, rivolta a giovani con problemi simili a quelli che lui avrebbe avuto in giovinezza, come i disturbi specifici nell’apprendimento. “Sono stato un bambino più fortunato degli altri. Ma mi sono anche sentito un bambino infelice”, ha dichiarato Lapo nel lanciare il suo nuovo progetto, a cui starebbe dedicando anima e corpo da ormai diversi mesi.