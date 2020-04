Maria De Filippi è stata beccata a spasso con un amico speciale in piena quarantena: ecco di chi si tratta

Nonostante la piena emergenza Coronavirus, Maria de Filippi continua indefessamente a lavorare. Se ne è avuta una chiara dimostrazione con Amici 19, che è continuato ad andare in onda pur nel pieno rispetto delle regole governative. Inoltre da pochi giorni è tornato anche il tanto atteso dating show Uomini e Donne, ripristinato in tv in una versione del tutto rinnovata.

Maria de Filippi, quarantena con Ugo

Ma non è tutto. Infatti fra poche settimane la signora di Mediaset sarà alla guida di Amici All Stars, ossia un nuovo format in quattro puntate che sta già destando molta curiosità. In esso vedremo i migliori protagonisti delle scorse edizioni del talent show che si sfideranno con artisti e danzatori noti. La stessa conduttrice ha accennato che se dovesse andare in onda questa nuova trasmissione, essa avverrà a maggio inoltrato, con una formula diversa.

Pur piena di impegni, la moglie di Maurizio Costanzo riesce comunque a ritagliarsi del tempo da dedicare ai proprio cari. Ecco dunque che alcuni solerti paparazzi l’hanno di recente fotografata per le vie del quartiere Parioli a Roma, dove vive insieme al giornalista capitolino. Maria De Filippi è stata dunque pizzicata dai collaboratori di “Chi” di Alfonso Signorini mentre passeggiava con un amico del tutto speciale. Si tratta nello specifico del suo adorato Ugo, portato fuori di casa per espletare i suoi bisogni. Chiaramente la professionista pavese era munita di mascherina, seguendo scrupolosamente le regole anticontagio.