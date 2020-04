Cristiano Malgioglio festeggia il compleanno in quarantena, e Barbara D'Urso non ha mancato di chiamarlo.

Per allietare Cristiano Malgioglio durante questo periodo piuttosto difficile, Barbara D’Urso non ha mancato di chiamarlo in videochat per il suo compleanno, il 23 aprile.

Barbara D’Urso e Malgioglio: il compleanno

“Il mio fidanzato”, ha scritto Barbara D’Urso via Instagram, mostrando alcune foto della sua videochat con Cristiano Malgioglio nel giorno del compleanno del famoso paroliere televisivo. Non si tratta di un periodo semplice per Malgioglio, che con diversi post via social ha salutato alcuni dei suoi celebri amici, scomparsi nelle scorse settimane a causa del Coronavirus. Barbara D’Urso, sua grande amica, ha deciso di celebrarlo come possibile nel giorno del suo compleanno, e ovviamente non ha mancato di telefonargli per fargli gli auguri.

“E’ stato il compleanno più triste”, ha fatto sapere Malgioglio, che negli scorsi giorni aveva detto addio al suo amico, il cantautore francese Christophe (all’anagrafe Daniel Bevilacqua), mentre alcune settimane prima era scomparsa l’amica attrice Lucia Bosè, madre di Miguel Bosè. In entrambi i casi il paroliere italiano aveva dedicato dei messaggi ai suoi due amici scomparsi. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi si sono stretti attorno a lui con parole di solidarietà e affetto nel ricordare i suoi celebri amici.





Anche Barbara D’Urso aveva utilizzato i social per ricordare alcune delle persone scomparse a causa della malattia, e la conduttrice è finita al centro di numerose polemiche anche per i suoi video in cui ha tentato di insegnare ai fan come utilizzare la mascherina e come lavarsi correttamente le mani.