Belen prende il sole in quarantena, e gli scatti del suo sensuale bikini hanno presto fatto il giro dei social.

Belen Rodriguez ha approfittato del bel tempo in quarantena per prendere un po’ di sole in balcone, e sui social ha condiviso i suoi scatti con un bikini che lasciava pochissimo spazio all’immaginazione.

Belen in bikini: il video

Come molte altre star anche Belen Rodriguez ha deciso di approfittare dei primi raggi di sole primaverili per prendere un po’ di abbronzatura dal balcone della sua casa. La showgirl argentina ha condiviso con i fan un breve video dove indossa uno dei sensuali costumi della sua linea, Mefui. I fan della showgirl non hanno potuto fare a meno di farle i complimenti per le sue curve da capogiro e per la sua forma smagliante.

La showgirl sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus con suo marito, il ballerino Stefano De Martino, e il figlio Santiago.

La coppia non ha nascosto di volere presto un altro figlio, e a tal proposito Belen ha rivelato che anche sua sorella Cecilia starebbe cercando di avere un bambino. I fan delle due Rodriguez sperano che per le due arrivi presto la cicogna, e in tanti si chiedono quando Belen e Stefano De Martino riusciranno finalmente ad esaudire il loro sogno.





La coppia è tornata insieme nella primavera 2018, dopo che per circa 3 anni erano stati separati. Per tornare col marito Belen aveva messo fine alla lunga love story col pilota Andrea Iannone, con cui già si progettavano i fiori d’arancio (e una lussuosa villa in svizzera).