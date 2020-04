Cecilia Rodriguez e la quarantena in campagna: le foto

Anche durante la quarantena Cecilia Rodriguez non ha perso occasione per concedersi qualche scatto bollente.

Cecilia Rodriguez sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in campagna, nella tenuta della famiglia di Ignazio Moser. Tra la vita agreste e foto bollenti, la sorellina di Belen ha fatto il pieno di like su Instagram.

Cecilia Rodriguez: la quarantena bollente

Via social Cecilia Rodriguez ha raccontato un po’ della sua quarantena a Trento, nella casa di campagna della famiglia Moser. La giovane showgirl si è occupata della vigna, del prato e delle grandi pulizie, ma non ha mancato anche di convidere qualche scatto bollente per la gioia dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 7 Apr 2020 alle ore 11:52 PDT

In un’intervista rilasciata durante la quarantena Cecilia e Ignazio hanno rivelato di aver capito durante questi anni insieme come siano fatti l’uno per l’altra, e di voler presto allargare la famiglia. Cecilia in particolare ha detto che le piacerebbe crescere i suoi figli in un contesto come quello in cui è cresciuto Ignazio, in mezzo alla campagna: “Ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo.

Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”, ha detto la sorellina di Belen.





Intanto sembra che anche la sua più famosa sorella stia cercando di avere un altro bambino col marito, Stefano De Martino, e in tanti si chiedono se, a sorpresa, le due resteranno incinta nello stesso periodo.